Seit 12. Januar 2021 gilt die neue EU-Trinkwasser-Richtlinie, sie muss innerhalb von zwei Jahren in nationales Recht umgesetzt werden. Unter dem Label „sicheres Trinkwasser“ sind vor allem die Risikobewertungen sowie die Materialien strenger geregelt. Sanha stellt entsprechende Serien zur Verfügung.

Mit der Richtlinie werden neue Mindestanforderungen an Werkstoffe gestellt. Ein wichtiger Parameter ist Blei: Hier wird der Grenzwert von 10 μg/l auf 5 μg/l halbiert. Dies wird sich in den Positivlisten niederschlagen, die europaweit einheitlich sein sollen – vergleichbar den jetzigen UBA-Positivlisten. Die hygienischen Anforderungen an alle Materialien und Produkte lassen sich auch schon heute erfüllen – mit den richtigen Systemen. So liefert Sanha mit NiroSan eine Edelstahl-Serie, die den Ansprüchen gerecht wird. Ebenso punkten die bleifreien Fittings aus Kupfer und Siliziumbronze.