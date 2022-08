Der Countdown läuft und auch Saunier Duval wird sich heuer mit seinen Produkten und Neuheiten auf der diesjährigen FS Expo von 14. – 16. September auf dem Gelände der Messe Wien präsentieren. Wir freuen uns, Sie schon bald auf unserem Messestand Nr. 110 vor Ort begrüßen zu dürfen.



Mit dem GeniaAir Split System präsentiert Saunier Duval auf der Frauenthal Expo ein Wärmepumpensystem, welches höchste Ansprüche an Heizen, Kühlen und der Warmwasserbereitung erfüllt. Das neue Genia Air Split System mit Kältemittel-Split-Technologie ist die logische Erweiterung der Wärmepumpenpalette. Bei der Entwicklung wurde ein besonderes Augenmerk auf die Installationsfreundlichkeit gelegt. Ob im Neubau oder in Modernisierungsprojekten, im Ein- oder Mehrfamilienhaus: die komplett vorkonfigurierte Genia Air Split ist zusammen mit der GeniaSet Split die erste Wahl. Auch, weil sie eine der leisesten Luft-Wasser-Wärmepumpen am Markt ist.