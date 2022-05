Smarter Profi gegen Hitze und Kälte

Revolution auch im Winter?



In Zeiten stark steigender Energiepreise ist jede Möglichkeit willkommen, im Winter Heizkosten zu sparen. Genau das kann der Revolution Fan von Rite-Hite. Durch Umwälzen der Luftschichten befördert er Wärme dorthin, wo sie benötigt wird. Warme Heizungsluft, die sich unter Hallendecken staut, saugt der Ventilator an und verteilt sie gleichmäßig nach unten. So entstehen auch im Arbeitsbereich am Hallenboden angenehme Temperaturen. Die Regeltemperatur vorhandener Heizsysteme kann deutlich gesenkt werden, bis zu 30 % Heizkosten lassen sich auf diese Weise einsparen.



Dynamisch - ästhetisch - geräuscharm



Hinter der eleganten Optik des Revolution Fan vermutet man kaum seine unglaubliche Leis-tungsstärke. Der 4-flügelige Deckenventilator kann die Luft von seinem Mittelpunkt aus bis zu 26 m weit in alle Richtungen lenken und deckt eine Fläche von 2000 m² ab. Die innovative Bauweise ermöglicht einen gleichmäßigen Luftfluss entlang der Flügelblätter, damit werden Luftlöcher direkt unter dem Ventilator vermieden. Mit einer universellen Stahlhalterung ausgestattet lässt sich der Ventilator mühelos installieren und ist schnell einsatzbereit. Der leise Motor sorgt für einen zuverlässigen Betrieb mit langer Lebensdauer.