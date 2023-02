Der neue SHKL-Systemnavigator bildet die Versorgungsnetze eines Projekts mit allen Berechnungspunkten ab: Weiterhin lässt sich über den Navigator die Fließrichtung in den Rohrleitungen ermitteln und an den Etagenübergängen automatisch durch Pfeile anzeigen. Das zugehörige Eigenschaftenfenster zeigt die Auslegungskriterien für Sanitär-, Heiz- und Kühlsysteme sowie die Berechnungsroutinen und -ergebnisse für alle Gewerke. Zusätzlich gibt es weitreichende Optimierungen im Zusammenhang mit der Heizlastberechnung – darunter die automatische Berechnung der Soll-Leistung von Heizkörpern und Fußbodenheizungen unter Berücksichtigung der aktiven Vorerwärmung. Über neue Visualisierungsfilter lassen sich zudem etwa die Dämmzustände von Rohren und Kanälen oder Fließ- und Strömungsgeschwindigkeiten verdeutlichen.

Die neuen Möglichkeiten zur Modellvisualisierung unterstützen nicht nur bei der täglichen Arbeit, sondern auch bei der Präsentation der eigenen Planungsleistungen. So kann durch das einfache Umschalten vom Plan ins Modell beispielweise die Situation in einer Heizzentrale oder an einem Verteilerpunkt direkt vorgestellt werden. Auf diese Weise lassen sich etwa Vorher-Nachher-Situationen visualisieren.