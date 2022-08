Duravit und Starck begegnen mit der Designserie und ihren minimalistischen, von der Natur inspirierten Formen der Sehnsucht vieler Menschen nach einer puristischen Lebensweise. Die Badkollektion besticht durch sanfte Schwünge und fließende Linien, die an eine vom Wind geformte Düne erinnern.



Inspiration fand Philippe Starck auch in den Wellen des Meeres, die, je näher sie an den Strand getragen werden, langsam auslaufen und sanft verschwinden: „Hier entsteht wahre Sanftheit. Dieses sanfte und langsame Verebben hat etwas absolut Bewegendes.“ Die sanfte Formgebung und fließenden Übergänge der Serie verbildlichen dieses Phänomen.



Soleil by Starck schafft mit ausgesprochen feinen Linien eine natürliche und ruhige Atmosphäre – wie das unbeschwerte Gefühl eines Kurzurlaubs am Meer. Das kompakte Programm aus Waschtischen, WCs und Badewannen und fügt sich flexibel in eine Vielzahl von Einrichtungsstilen ein und überzeugt durch zeitlos-modernes Design – „Für die Ewigkeit“, resümiert Starck.

