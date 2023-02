Bis zum Jahr 2040 plant die Toto-Gruppe, ihren Strom vollständig aus erneuerbaren Energien zu beziehen. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist der Beitritt zur internationalen Umweltinitiative RE100. RE100 steht für "Renewable Energy 100%" und ist eine internationale Umweltinitiative unter der Leitung von "The Climate Group" – einer internationalen Umwelt-NGO – in Partnerschaft mit dem CDP (Carbon Disclosure Project), welche die Offenlegung von Informationen zum Klimawandel fördert. Ziel der Initiative ist es, den Umstieg auf erneuerbare Energien zu beschleunigen.