Sanha stellt die wichtigsten Aspekte rund um eine hygienische Trinkwasserinstallation in einem neuen Angebot von Online-Seminaren vor: Die nächste Veranstaltung findet am 3. November von 9:30 bis 10:00 Uhr statt, die Teilnahme ist kostenlos. Das Seminar soll wesentliche Fragen zur Installation von Rohrleitungssystemen für Trinkwasser-Anlagen beantworten. Dazu zählen etwa die Trinkwasser-Verordnung, die Schleifeninstallation, Vermeidung von Legionellen und Totsträngen und die Wahl des Werkstoffs.

Immerhin werden an die Trinkwasserversorgung in Gebäuden hohe Anforderungen gestellt. Für Neubau oder Sanierung sind viele Faktoren zu beachten - dazu zählen etwa die Materialauswahl, Grenzwerte der TWV, die korrekte Rohrdimension, eine sichere, rasche Montage und die (Wieder-)Inbetriebnahme. Dipl.-Ing. Burkhard Romkopf, Technische Anwendungsberatung von Sanha, informiert und beantwortet Fragen der Seminarteilnehmer. Mit dem Weiterbildungsangebot möchte sich Sanha an Installateure und Verarbeiter, Handwerksbetriebe der Sanitärbranche sowie TGA-Planer wenden. Das Essener Unternehmen plant, sein digitales Veranstaltungskonzept zukünftig weiter auszubauen.