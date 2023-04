Eine besondere Spezialität sind dabei kleinste Messbereiche, wie sie im Reinraum benötigt werden. Diese Sensoren werden in drei Produkten integriert, die alle Anwendungen abdecken: Als Messumformer P26 für die Schaltschrank- oder Aufputzmontage (von dort werden Druckschläuche zu den Reinräumen geführt), als Panelvariante PUC 28 zum direkten Einbau in eine Reinraumwand (hierbei können zusätzlich die Messgrößen °C und %rF angezeigt werden), sowie als hochpräzises Kalibriergerät KAL 200. Mit diesem mobilen, akkubetriebenen Kalibriergerät können alle Druckmessstellen regelmäßig vor Ort kalibriert und bei Bedarf justiert werden. Durch einen geräteinternen Druckgenerator wird dabei der Solldruck vor Ort erzeugt und für den Kalibriervorgang exakt gemessen. Damit auch in Zukunft niemals ein Kontaminierungs-Risiko entsteht.