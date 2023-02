Mit den schwierigen Marktbedingungen spricht Leithner vor allem die Lieferengpässe am Markt an, die der gesamten Branche schwer zu schaffen machen. Edi Seliger, Head of Operations bei RX Austria & Germany, führt einen weiteren Aspekt ins Treffen: "Die Corona-Pandemie hat in vielen Segmenten unserer Aussteller für einen regelrechten Boom gesorgt. Die Auftragsbücher sind voll und dazu erfordern die Lieferengpässe weiterhin sämtliche verfügbaren Kapazitäten der Hersteller, Händler und Handwerksbetriebe."

Im November 2022 erwartet der Veranstalter dann einfachere Zeiten für die Premiere des Messeformats. Bis dahin soll sich der Auftragsboom wieder auf ein leichter zu handhabendes Niveau zurückgeschraubt habe, und auch das Problem mit den Lieferengpässen soll dann zurückgegangen sein. Seliger sieht daher in der Verschiebung eine Möglichkeit, den eigentlichen Sinn einer Messe im November 2022 besser erfüllen zu können: "Nächstes Jahr wird die Projektplattform Bauen+Wohnen Wien eine große Chance für Unternehmen bieten, neue Kontakte und Umsätze zu generieren."