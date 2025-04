Unabhängig vom Wärmeerzeuger bietet die Reflex Greenbox Zeitersparnis bei Planung, Beschaffung und Montage. Das platzsparende System gewährleistet einen sicheren und effizienten Betrieb.

Mit nur 25 kg Gewicht und kompakten Maßen (52 x 70 cm) lässt sie sich von einer Person dank Plug-and-play einfach montieren – an Wand, Boden oder Pufferspeicher. Der Inbetriebnahme-Assistent führt via App durch das Menü und erleichtert den Prozess. Die Reflex Greenbox ist in vier Versionen erhältlich, kann mit bis zu vier Heizkreisen kombiniert werden und eignet sich für Anlagen bis 70 kW Heizleistung.

