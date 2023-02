Im Zuge der Neuerungen hat der VIZ zudem ein neues Leitbild mit Zielen für die kommenden Jahre definiert, einen Vorgeschmack bekommen Besucher direkt auf der Startseite: „Der VIZ ist ein Netzwerk von gleichgesinnten Industriefirmen, die sich in einer Interessensgemeinschaft zusammengeschlossen haben.“ Das Ziel des Verbandes sei es, weiter zu wachsen und die Aktivitäten für die Branche zu bündeln, so Markus Riedl, Obmann des VIZ. Um gemeinsam die Branche aktiv zu gestalten, intensiviere man auch die Kooperationen mit Schulen.