Die Wärmebildkamera enthält alle erforderlichen WLAN-Funktionen sowie eine als FLIR Ignite™ bezeichnete Schnittstelle zur direkten Anbindung an die Cloud - ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Bei bestehender WLAN-Verbindung lassen sich mit der C5 Bilder und Videos direkt auf FLIR Ignite hochladen und speichern. Ferner können Anwender die Daten verwalten und per E-Mail von einem mobilen Gerät oder PC versenden. Da alle Bilder und Videos an einem zentralen Ort gespeichert sind, ist es jederzeit möglich, Daten an Teammitglieder zu übermitteln und Berichte für Kunden zu erstellen.