Anstatt wie geplant vom 2. bis 6. März 2022 wird die Fachmesse von 6. bis 10. April 2022 stattfinden. Der SHK-Fachtag ist für den 6. April anberaumt, der Bau-Fachtag für den 7. April.

„Aufgrund der pandemischen Lage rund um Covid-19 und den aktuellen virologischen Einschätzungen haben wir uns dazu entschlossen, die Webuild Energiesparmesse in das spätere Frühjahr zu verschieben", heißt es auf der Website. Die Messe Wels hat sich gemeinsam mit Interessensgemeinschaften und Verbänden dafür entschieden, den Termin der Webuild Energiesparmesse Wels 2022 in den April zu verschieben. „Mit dieser Terminverschiebung wollen wir unseren Ausstellern und Partnern mehr Planungssicherheit bieten und eine erfolgreiche Durchführung der Webuild Energiesparmesse 2022 sicherstellen“ so Robert Schneider, Geschäftsführer der Messe Wels.

Mit dem neuen Termin im April wird die Webuild Energiesparmesse die erste große Fachmesse im Frühjahr sein. Die Anmeldungen von Ausstellern wie Fachbesuchern behalten ihre Gültigkeit und werden für den neuen Termin übernommen.

(Dieser Artikel wurde aktualisiert)