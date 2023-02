Mit White Tulip hat Philippe Starck sein erstes komplettes Bad aus einer Hand geschaffen. Von Badewannen, Waschtischen und Möbeln, über WCs und Bidets bis hin zu passenden Spiegeln und einer kompletten Armaturenreihe – die außergewöhnliche Formgebung aller Komponenten der Serie folgt der organischen Silhouette einer blühenden Tulpe und entfaltet dadurch einen beinahe skulpturalen und zarten Charakter. Expressive Details und zeitloses Design kombiniert mit erstklassiger Verarbeitung und hochmoderner Technologie erfüllen höchste Ansprüche.

Durch ihre einzigartige Ergonomie und die unterschiedlichen Stilwelten fügt sich White Tulip mit einer Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten in jedes Interieur ein – vom kultivierten und anspruchsvollen urbanen Loft bis zum frischen und natürlichen Landhausambiente. „In meiner Zusammenarbeit mit Duravit habe ich schon immer Entwürfe kreiert, die extrem puristisch, extrem minimalistisch und zeitlos sind. Irgendwann wurde mir klar, dass dieser Perfektion vielleicht ein Parameter fehlte: ein Gefühl, eine Art Nostalgie im positiven Sinne. Anstatt absolut zeitlose Stücke zu kreieren, wollte ich, dass die White Tulip-Kollektion in unser Leben passt; es könnte entweder eine antike Kollektion sein, die zu ihrer Zeit modern gewesen wäre, oder aber eine moderne Kollektion mit Erinnerungen an die Vergangenheit. Das Geheimnis von White Tulip liegt in der luxuriösen Anmutung, der ausgefeilten und ergonomischen Ausführung, aber vor allem ist es die liebevolle Umsetzung der Objekte. Und das macht den Unterschied“, so Philippe Starck.