Öffentliche Sanitäranlagen und Wohlfühl-Atmosphäre müssen sich nicht gegenseitig ausschließen, werden aber trotzdem häufig nicht miteinander in Verbindung gebracht. Eher liegt die Konnotation zum notwendigen Übel nahe, im Vordergrund dabei die Funktionalität der Sanitäranlagen. Deshalb ist es für Sanitär-Großhändler Delabie an der Zeit, das Thema "Wohlfühlen" bei öffentlicher Einrichtungen mehr in den Fokus zu rücken.

Menschen werden zunehmend mobiler, damit steigt auch das Aufkommen im öffentlich-gewerblichen Bereich und die Themen Trend und Komfort gewinnen an Relevanz. Dieses Umdenken bringt eine Entwicklung hin zu höherwertigen Sanitäreinrichtungen mit sich. Zu verzeichnen ist laut Delabie ein starker Anstieg des Bedarfs nach innovativen und anspruchsvollen Leistungen - mit auf den öffentlichen Bereich zugeschnittenen, spezifischen Funktionalitäten.