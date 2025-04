Eine optimale Lösung für Heizung und Kühlung zu finden, steht sowohl bei Neubau als auch einer geplanten Sanierung im Fokus. Klimatische Veränderungen machen diese Entscheidung umso wichtiger.

Variotherm ist führend in der Entwicklung innovativer Flächenheizungen und Flächenkühlungen. Unsere energieeffizienten Niedertemperatursysteme sorgen über Boden, Wand und Decke für ein angenehmes Raumklima. Sie lassen sich flexibel im Massiv- und Trockenbau einsetzen und passen sich individuell an die baulichen Gegebenheiten an.

>>> Mehr Informationen der Aussteller bei den VIZ Infodays gibt's hier!

Wir erkennen den weltweiten Wunsch nach mehr Komfort und Behaglichkeit – sei es im eigenen Zuhause oder in Arbeitsräumen. Als Familienunternehmen in zweiter Generation setzen wir auf langfristige Beständigkeit und wertebasiertes Handeln. Bereits die dritte Generation ist im Unternehmen aktiv und treibt unsere Vision weiter voran.

Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten zeigt sich unsere Stärke. Konsumenten achten verstärkt darauf, welchen Mehrwert sie für ihr Geld erhalten. Durch unseren Fokus auf Qualität, Nachhaltigkeit und verlässliche Partnerschaften schaffen wir Vertrauen und setzen uns klar vom Wettbewerb ab.

Ein entscheidender Vorteil, den viele unserer Kunden schätzen, ist unsere schnelle Reaktionszeit. Selbst in herausfordernden Zeiten überzeugen wir durch kurze Lieferzeiten und stabile Preise – ein Mehrwert, der uns zum zuverlässigen Partner für Heiz- und Kühllösungen macht.

www.variotherm.com