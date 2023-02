Ohne Einschränkungen, dafür aber mit viel Unterhaltung und Magie (wortwörtlich): So verlief der Geberit FlowFit Galaabend am Ende September 2021 in der Spanischen Hofreitschule in Wien. Rund 350 geladene Gäste genossen den Abend, ganz im Zeichen von Geberit FlowFit. Die Magier Tommy Ten und Amélie van Tass sorgten für Unterhaltung der besonderen Art.