Seit Anfang November ist Gerald Herndlhofer neben Philipp Gansch und Georg Stadlhofer neues Mitglied der Geschäftsführung von Drees & Sommer Österreich und verantwortet die Bereiche Generalplanung und Projektmanagement. Er ist ein zertifizierter Projektmanager mit mehr als 15 Jahren internationaler Erfahrung.

Herndlhofer hat am FH Campus Wien das Studium des Bauingenieurswesens absolviert und ist zertifizierter Projektmanager. In seiner beruflichen Laufbahn war er insbesondere als Projektmanager als auch als Generalplanungsmanager in der Immobilien- und Energiebranche tätig. Dies führte ihn zu Unternehmen wie Siemens, ILF Consulting Engineers, bau-control ZT oder Enercon. Zudem ist er als Vortragender im Masterstudium „Bauingenieurswesen“ am FH Campus Wien tätig.