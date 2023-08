Die ABB-Gruppe will bis 2030 vollständig CO 2 -neutral werden. Daher setzt das B&R auch verstärkt auf Elektromobilität innerhalb des Unternehmens. Momentan fährt jedes zehnte Fahrzeug von B&R elektrisch, Ziel ist es, mehr als 90 Prozent der Fahrzeugflotte im Headquarter mit Strom zu betreiben. Aktuell sind 59 Ladestationen auf dem Gelände in Eggelsberg in Betrieb.

Auf dem im Vorjahr eröffneten Innovations- und Bildungscampus bei B&R in Eggelsberg befindet sich bereits eine Eigenverbrauchs-Photovoltaikanlage. Im Vorjahr wurden damit 1.786 MWh Strom erzeugt. In den kommenden Jahren soll die Anlage weiter ausgebaut werden, um etwa auch die Umstellung der Fahrzeugflotte auf Strombetrieb zu unterstützen.