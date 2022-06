Autarkie mit Anergie?

Thermisch nutzbar wird diese „Anergie“ mithilfe von dezentralen Wärmepumpen in den Gebäuden. Das Anergienetz stellt in diesem Fall die Wärmequelle dar, es kann allerdings auch als Wärmesenke fungieren. So ist es möglich, dass die Gebäude nicht nur Konsument*innen, sondern auch Produzent*innen in diesem Verbundnetz darstellen. Die Teilnehmenden versorgen sich somit teilweise selbst. Eingespeist wird in das Anergienetz mit lokal anfallendem Wärmeüberschuss aus beispielsweise der Gebäudekühlung, solarthermischen Anlagen, Wärmeabsorber in Straßen und Fassaden sowie Abwärme aus Betrieben. Um saisonale Schwankungen auszugleichen, werden Erdwärmesonden eingesetzt. Das Erdreich wird thermisch aktiviert und dient als Wärmespeicher.

Ein solches System ist keine reine Zukunftsmusik, sondern auch schon mancherorts in Betrieb. Umgesetzt wurde ein Anergienetz in Wien beispielsweise bei „Viertel Zwei“ oder auch beim „Smart Block Geblergasse“. Das Forschungsprojekt „AnergieUrban“ hält hier nützliche Informationen und Erkenntnisse über den Einsatz in Wien bereit. Die Stadt Wien fördert künftig gebäudeübergreifende Wärmelösungen. In der ersten Pilotphase stehen 1,6 Mio. Euro zur Verfügung. Mit der Förderung sollen Anreize für innovative Projekte gesetzt werden, die den Ausstieg aus Gas insbesondere in Bestandsgebäuden vorzeigen.



