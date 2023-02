Frauenthal will 2022 nicht nur auf ein breites Produktportfolio, sondern auch auf durchdachte Lösungen setzen, die Kunden der SHT, ÖAG und Kontinentale das Leben erleichtern. „Mit dem Ansatz 'Alles Lösung' zeigen wir, dass wir nicht nur Ware bereitstellen, sondern unsere Kund*innen in verschiedenen Situationen und Bereichen ihres beruflichen Alltags unterstützen“, erklärt Dragan Skrebic, Gesamtverantwortlicher Vertrieb & Marketing der Frauenthal Handel Gruppe.



Die Lösungen kommen aus den Bereichen Logistik, Digitales, Service und Marketing, so Skrebic. Derzeit wurden von SHT, ÖAG und der Kontinentale 23 Lösungen definiert. Jede dieser Lösungen soll Kund*innen in zwei Richtungen unterstützen: Sie senkt die Prozesskosten oder steigert den Umsatz. Ist es etwa Winter und die Baustelle ist frostig? Die Lösung: Miet-Container. Schnellere Reparaturen und Wartungen? Die Lösung: Die neue Störcode-App. Man arbeite auch weiterhin an neuen Konzepten, um Produktivität, Umsatz und Erfolg der Kund*innen zu steigern, erläutert Frauenthal Vorstand Thomas Stadlhofer dazu.