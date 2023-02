Seit Beginn des Jahres gehören die Bereiche Marketing, Presse sowie Unternehmenskommunikation von ISS Österreich zum Verantwortungsbereich von Isabella Waldbauer-Schulner (31). Die gebürtige Niederösterreicherin bringt Fachwissen in den Bereichen strategische Unternehmenskommunikation sowie PR und Employer Branding ein. Waldbauer-Schulner ist seit über zwei Jahren im Marketing von ISS Österreich tätig, bisher als Pressesprecherin.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Isabella Waldbauer-Schulner eine erfahrene und erfolgreiche Managerin für diese Position gewinnen konnten. Mit ihrer Kompetenz, Kreativität und Leidenschaft wird es im nächsten Jahr spannende Kampagnen und Events geben“, ist sich Erich Steinreiber, CEO von ISS Österreich, sicher. Waldbauer-Schulner tritt die Nachfolge von Nicolas Salinger an, der seit 2019 das Marketingteam in einer Doppelfunktion neben Head of Sales leitete. Salinger konzentriert sich somit wieder ausschließlich auf den Vertrieb.