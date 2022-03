Planon kündigt Rebranding an

„Planons Ziel ist es, Gebäudenutzer*innen, Eigentümer*innen und FM-Dienstleistenden Einblicke zu verschaffen, die ihnen helfen, Gebäude, Menschen und Prozesse miteinander zu verbinden. Durch die Eliminierung von Datensilos ermöglichen unsere Lösungen den Stakeholdern, auf alle benötigten Gebäudedaten an einem zentralen Ort zuzugreifen", so Pierre Guelen, CEO von Planon, zur Vorstellung der Markenidentität.



Die neue Marke soll den Ansatz des Unternehmens, Organisationen bei der Anpassung an neue Arbeitsmodelle zu unterstützen, verkörpern. So will man Facility- und Immobilienmanager*innen sowie FM-Dienstleistende dabei unterstützen, nachhaltige, menschenzentrierte Arbeitsplätze zu schaffen. In Summe sollen alle Stakeholder*innen des Gebäudes auf aussagekräftige Informationen zugreifen können, um die Zukunft des Arbeitsplatzes zu transformieren.