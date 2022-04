Dornbracht-Sortiment als BIM-Daten

Ab sofort bietet Dornbracht alle Produkte aus dem aktuellen Sortiment auch in Form von BIM-Daten an. Die Daten für das Building Information Modelling können über das Portal BIMobject und über die Produktdetailseiten auf der Dornbracht-Website abgerufen werden.

„Unser Markenclaim ‚Leading Designs for Architecture‘ beinhaltet nicht nur den Anspruch, richtungsweisende und gestalterisch erstklassige Produkte zu schaffen. Vielmehr geht es auch darum, allen Zielgruppen die für sie relevanten Informationen in der für sie richtigen Form anzubieten. Dadurch, dass wir unser komplettes Produktportfolio jetzt auch als BIM-Daten anbieten, unterstützen wir Architekt*innen und Planer*innen in ihrer täglichen Arbeit“, so Stefan Gesing, CEO von Dornbracht. Dabei wird nicht nur die Form des Produktes als 3D-Modell geliefert, die Dateien enthalten auch Metadaten wie Artikelnummern, Anschlüsse und Montageanleitungen.