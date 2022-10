Die neue Fertigung am Standort Vaduz hat ihren Betrieb im September aufgenommen, erste Wärmepumpen sind bereits in Distribution. Ab dem Frühjahr 2023 soll eine weitere Fertigung im bestehenden Werk in Istebné starten. Direkt angrenzend baut Hoval ein neues Wärmepumpen-Werk, das Anfang des Jahres 2024 seinen Betrieb aufnehmen und im Endausbau über 500 Mitarbeitende beschäftigen soll.



Die Unternehmensgruppe investiert in diesem Zusammenhang weiter in die Logistik sowie den Personalaufbau in der Entwicklung für Wärmepumpen als auch in der Steuerungs- bzw. Regelungstechnik. „Als Komplettanbieter geht es uns heute darum, unsere Kundschaft zu verstehen und intelligente Lösungen zu entwickeln, die zu ihren individuellen Bedürfnissen passen“, erklärt Co-CEO Peter Gerner. Mit der Kombination von Produkt, System und Dienstleistung sowie der verstärkten Internet-of-Things-Integration wolle sich das Unternehmen auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten.