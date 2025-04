Die GC Gruppe baut ihr Netz an Abholmärkten in Oberösterreich mit einem neuen Abex in Wels aus. Mit rund 4.000 Artikeln deckt der Markt den täglichen Fachbedarf ab. „Mit unserem neuen Abex verdichten wir das flächendeckende Netz an Spontanversorgung“, betont Nino Bresnig, Leiter des Abex in Wels. Zusätzlich zum Sortiment erhalten die Kund*innen vor Ort auch Beratung und Produkttipps, ergänzt der Abex-Leiter.

Die Filiale in Wels ist der inzwischen 38. Abholmarkt des Großhändlers ins Österreich. Mit den Abexen soll der Spontanbedarf in Breite und Tiefe abgedeckt werden – von der Schelle über Rohre bis zum Waschtisch. Installateurpartner*innen verbringen für einen Abholauftrag in normalem Umfang in der Regel etwa zehn Minuten im Abex, so die Erfahrungswerte der GC Gruppe. „Durch den raschen Service verlieren sie keine Zeit und können sich voll auf ihre Arbeit und ihre Aufträge konzentrieren“, betont Martin Szeidl, ABEX-Koordinator der GC-Gruppe und geschäftsführender Gesellschafter der GC Gebäudetechnik.

