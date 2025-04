1932 gegründet und seither in Familienhand geführt, schlägt Schell mit Hauptsitz im deutschen Olpe ein neues Kapitel in seiner Unternehmensgeschichte auf: Die Geschwister und Gesellschafter des Armaturenspezialisten, Andrea und Joachim Schell, haben eine Vereinbarung über den Verkauf ihres Unternehmens an die deutsche Beteiligungsgesellschaft Paragon Partners unterzeichnet. Damit sei die Zukunft der Schell GmbH & Co. KG gesichert, heißt es aus Olpe. Noch stehen die behördlichen Genehmigungen für die Transaktion aus, im Mai 2025 soll es in etwa so weit sein.

„Mit der Übergabe unseres Unternehmens an die Paragon Beteiligungsgesellschaft stellen wir sicher, dass unser Unternehmen langfristig stabil bleibt und auch in Zukunft erfolgreich weitergeführt wird. Die neuen Eigentümer werden die bisherige Wachstumsstrategie aktiv fortsetzen“, äußern sich Andrea und Joachim Schell zum Verkauf.

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!

Bei Paragon sehe man in Schell ein Unternehmen mit großem Potenzial und freue sich darauf, gemeinsam mit der bestehenden Geschäftsführung, die Erfolgsgeschichte von Schell fortzuschreiben, betonen Edin Hadzic und Christian Bettinger, Partner bei Paragon: „Dabei ist uns die Fortführung des operativen Geschäfts ohne bedeutende Veränderungen für Mitarbeiter, Kunden und Partner sehr wichtig.“

Auch die Schell-Geschäftsführer Andrea Bußmann und Andreas Ueberschär zeigen sich positiv eingestellt: „Mit Paragon haben wir den idealen Partner gefunden, der unsere erfolgreich eingeleitete Wachstumsstrategie unterstützt und die Schell-Vision sowohl strategisch, technologisch als auch international weiterführt.“ Schell beschäftigt weltweit aktuell 540 Mitarbeitende und hat Tochtergesellschaften in Belgien, Österreich, den Niederlanden, Ungarn, Polen, Indien und Singapur.