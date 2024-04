Der Grundfos-Produktionsstandort im deutschen Wahlstedt (Schleswig-Holstein) soll langfristig aufgegeben werden. Stattdessen will man die Produktion in kommenden drei Jahren an den Standorten in Dänemark, Serbien und Ungarn bündeln, so der Pumpenhersteller.



„Wir sind uns bewusst, dass der Plan einen erheblichen Einschnitt für unsere Kolleg*innen, die Stadt Wahlstedt und die gesamte Region bedeutet", äußert sich Vorstandsmitglied Bent Jensen dazu. Gleichzeitig sei man jedoch davon überzeugt, dass dieser Plan entscheidende Bedeutung für die langfristige Zukunft des Unternehmens habe. Rund 530 Stellen sind betroffen, für die man nun mit dem Betriebsrat eine gemeinsame, sozialverträgliche Lösungen finden will.

