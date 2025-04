Firma: Villeroy & Boch AG

Vea

Kategorie: DESIGN & INNOVATION +

Jurystatement:

„Die ViPush-Technologie der Armaturenkollektion Vienna von Villeroy & Boch bietet eine barrierefreie Bedienung, da sie per Fingerdruck an- und abschaltbar ist, während die Temperatureinstellung über das Drehen des Kopfes erfolgt. Gefertigt in Deutschland und in vielen Varianten erhältlich, ist die Kollektion für eine Vielzahl an Projekten einsetzbar."

Designer: Christian Haas