Uponor hat für die im Jahr 2022 eingeführten biobasierten PEX-Rohre den Plus X Award 2023 erhalten – und das in den vier Kategorien Innovation, High Quality, Funktionalität und Ökologie. Der Plus X Award ist ein angesehener Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle und zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationssprung ihrer Produkte aus. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung der biobasierten Uponor PEX Pipes Blue, denn wir möchten unsere Kundinnen und Kunden aktiv dabei unterstützen, Bauprojekte in Zukunft noch nachhaltiger zu gestalten. Es ehrt uns daher umso mehr, dass die Jury unser Engagement für die Nutzung nachwachsender Rohstoffe und somit unsere biobasierte Weltneuheit mit dem Qualitätssiegel prämiert“, sagte Udo Strache, Director Marketing DACH und Benelux bei Uponor.

Die Entscheidung für die diesjährigen Preisträger wird von einer internationalen Fachjury gefällt. Dabei zeichnet die Jury ein besonders vielfältiger Hintergrund aus: Fachredakteure, Designer und Branchenexperten stimmen sich zu den Einreichungen ab und küren die Produkte, die dem Anspruch des Plus X Awards am gerechtesten werden. Das Gütesiegel erhalten innovative Technologien, besondere Designs sowie intelligente Bedienkonzepte. Unter Berücksichtigung dieses Standards besteht die Möglichkeit, in sieben Kategorien eine Auszeichnung zu erhalten: Innovation, Design, High Quality, Bedienkomfort, Funktionalität, Ergonomie und Ökologie.