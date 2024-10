Die Immobiliengruppe Meir aus Wels übernimmt das 7 Hektar große Areal nun, wie die Oberösterreichischen Nachrichten berichten. Das Landesgericht Salzburg hat seine Zustimmung demnach bereits erteilt. Gegenüber den OÖN äußerte sich Alois Meir sen. selbst zu den weiteren Plänen in Pinsdorf: „Eine Variante ist, dass wir die Halle aufteilen und an mehrere Betriebe aus den Bereichen Produktion oder Logistik vermieten.“ Konkrete Pläne gäbe es noch keine, die Wärmepumpen-Produktion sei eine von vielen Möglichkeiten.



Im Detail soll die Meir Logistic Center GmbH die Liegenschaft übernehmen, in die Windhager bereits 50 Mio. Euro gesteckt hat. Die Rede ist von einem Kaufpreis in der Höhe von 30 Mio. Euro, zuvor war das Werk in einem Gutachten auf 47 Mio. Euro geschätzt worden. Bei Meir will man das Werk fertig bauen, damit dürften weitere zehn bis 15 Mio. Euro an Investitionskosten einhergehen. Die Oberbank ist in den Deal zum einen als Gläubiger und zum anderen als Hausbank der Immobilienfirma involviert.