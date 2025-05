Die Angebotsschwerpunkte der Kältetechnik in Halle 8 und 9 werden analog zu 2024 aufgeplant. Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpentechnik wird zukünftig in den Hallen 7 und 7A präsentiert, die mehr Ausstellungsfläche und Möglichkeiten für Unternehmen aus diesen Angebotsbereichen bieten. Die Kältetechnik aus Halle 7A wird größtenteils in die Halle 4A gespiegelt, während die Kältetechnik der Halle 7 zukünftig in den Hallen 1 und 4 zu finden sein wird. Die Angebotsschwerpunkte der Hallen 5 und 6 tauschen, das heißt die MSR-Technik ist zukünftig in Halle 6. Sie ist das zentrale Bindeglied zwischen den Angebotssegmenten der Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik. Durch die Halle 1 wird zudem der Besucherrundgang über den Eingang Mitte geschlossen, was zu einer besseren Orientierung beiträgt.