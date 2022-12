Die Stiebel Eltron-Gruppe hat Ende November einen Meilenstein in ihrer Firmengeschichte erreicht: Der Jahresumsatz überschritt bereits nach elf Monaten die Grenze von einer Mrd. Euro. „Das ist ein toller Erfolg, auf den alle im Unternehmen stolz sein können“, so Geschäftsführer Dr. Kai Schiefelbein, und weiter: „Die Steigerung ist natürlich maßgeblich auf das enorme Wachstum beim Wärmepumpenabsatz zurückzuführen, doch auch alle anderen Produktgruppen haben ihren Anteil an dem Erfolg.“ Noch 2017 betrug der Umsatz rund die Hälfte der jetzt erreichten Summe.