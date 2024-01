Christian Unger, Direktor der Berufsschule für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik in Wien, verstarb am 12. Jänner 2024 nach einem schweren Krebsleiden. Unger prägte die Wiener Ausbildungslandschaft maßgeblich mit, auch als Lehrgangsleiter der Werkmeisterschule und in der ARGE der Direktor*innen.

Er war als engagierter Pädagoge für sein Verständnis gegenüber seinen Schüler*innen bekannt. „Sein Einsatz ging weit über die Schulpflicht hinaus. Christian Unger war ein Telefonjoker für viele Jungunternehmer, die technische Fragen hatten", beschreibt Bernhard Swatek, stellvertretende Berufsschulleitung, das Engagement von Unger. Die TGA spricht der Familie, Freund*innen, Kolleg*innen sowie Schüler*innen von Christian Unger tiefstes Mitgefühl für ihren Verlust aus.