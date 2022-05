Das war die Eröffnungsfeier der GC Linz Haustechnik

Die GC Linz Haustechnik, seit Anfang des Jahres in Oberösterreich als neuntes und jüngstes Haus der GC-Gruppe Österreich am Start. Mit einem Eröffnungsfest wurde jetzt die Gründung der GC Linz Haustechnik gemeinsam mit Mitarbeitenden, Installateurpartner*innen und Kund*innen gefeiert. Die GC Linz Haustechnik verfügt in Linz über eine breite Infrastruktur: Von Lager- und Logistikflächen über einen Abex-Abholmarkt bis zu persönlichen Ansprechpartnern für Installateur- und Industriekund*innen.

„Ich freue mich sehr darüber, dass wir heute hier so viele Gäste begrüßen dürfen, die mit uns als GC Linz Haustechnik in erfolgreicher und vertrauensvoller Zusammenarbeit verbunden sind. Für dieses Vertrauen möchte ich mich herzlich bedanken“, richtete sich Peter Öller, geschäftsführender Gesellschafter der GC Linz Haustechnik, anlässlich der Eröffnungsfeier am Standort des SHK- Großhändlers in Linz an die Anwesenden.