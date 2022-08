Bereits zum dritten Mal veranstaltet der Dienstleister Energieeffizienz und Contracting Austria (DECA), eine Interessensvertretung der österreichischen Energiedienstleister, dieses Jahr den österreichischen Energieeffizienzkongress. Am 5. Oktober im Hilton Park, Wien gibt unter anderem Bundesministerin Leonore Gewessler eine Keynote, der Vormittag dient einer Paneldiskussion zu aktuellen Themen in den Bereichen Energieeffizienz und Contracting sowie der Verleihung des DECA Awards.

Am Nachmittag erwarten Gäste vier Break-out-Sessions zu Fragestellungen rund um effiziente Produktion, effizientes Wohnen und Arbeiten, effiziente Mobilität sowie aktuelle Förder- und Finanzierungsinstrumente und neue gesetzliche Regelungen. Ein gemütliches Get Together rundet den Kongresstag ab.



www.kongress.deca.at/effizienz