Die Rexel Expo kommt

Rexel Austria lädt erstmals zu einer eigenen Leistungsschau, die Einblicke in die neuesten Entwicklungen des Elektrogewerbe und dem -handels geben soll und eine Plattform zum Austausch schafft. Die Rexel Expo findet am 25. und 26. Jänner 2023 in der Messe Wels statt. „Mit dieser Leistungsschau möchten wir allen Markteilnehmer*innen ein jährlich wiederkehrendes Format bieten, um am Puls der Zeit zu bleiben und sich untereinander auszutauschen“, erklärt Hans-Peter Ranftl, CSO von Rexel Austria.