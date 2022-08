Die Ernennung ist ein weiterer Schritt in der Neuausrichtung der Bereiche Marketing und Produkt-/Portfoliomanagement. So treiben neu zwei getrennte Produktbereiche spezialisiert auf ihr jeweiliges Fachgebiet den Innovationsprozess gemeinsam voran. „Ich begrüße es sehr, dass wir die Position aus den eigenen Reihen besetzen konnten und damit das Potential von Herrn Reddemann für die Duravit noch mehr nutzen“, freut sich Thomas Stammel, Technikvorstand bei Duravit. Auch Reddemann freut sich darauf, die Zukunft des Unternehmens in seiner neuen Position mitzugestalten: „Gemeinsam mit meinem Team möchte ich in der Produktentwicklung einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, unsere Marke mit erstklassigen Produktinnovationen weltweit in einer Vorreiterrolle zu bringen und Kund*innenwünsche noch besser zu erfüllen.“

