Der Österreichische Ingenieur- und Architektenverein (ÖIAV) und die Industriellenvereinigung (IV) vergeben erstmals gemeinsam den INI-Award für Innovation und Nachhaltigkeit im Ingenieurwesen, unterstützt von der TU Austria. Die Kriterien für den INI-Award sind Innovation und Nachhaltigkeit. Dahinter verbergen sich Technologien, Prozesse und Vorschläge, die die Arbeits- und Lebensbedingungen auf unserem Planeten positiv beeinflussen und ressourcen- und umweltschonend wirken.

>> Immer up to date mit News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!



Wissenschaftliche, aber auch vorwissenschaftliche Arbeiten, die Impulse für die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Österreich setzen, können eingereicht werden. Erwünscht sind auch Arbeiten junger Expert*innen, die mit wissenschaftlichen Methoden entstanden sind und auch ohne Publikation ihren Eingang in innovative Produkte oder Dienstleistungen gefunden haben. Die Bewerbung steht grundsätzlich allen Ausbildungsschienen (UNI, FH, HTL etc.) offen, die Altersgrenze für Bewerbungen liegt zwischen 17 und 32 Jahren. 2022 hat die ÖIAV gemeinsam mit der ÖGNI einen Preis für Architektur vergeben, ein eigener Preis für die Naturwissenschaften ist für 2024 geplant. Eine unabhängige Jury kürt die Preisträger*innen aus allen Einreichungen. Die Verleihung des INI-Awards findet am 07. Juni 2023 im ÖIAV statt.

Einreichungen sind ab 1. März 2023 bis 12. April 2023 möglich: www.ini-award.at