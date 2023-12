ATP spendet für neues Waisenhaus in Polen



ATP architekten ingenieure unterstützt jährlich zur Weihnachtszeit ein soziales (Bau-)Projekt nahe einem der 13 europäischen Standorte. Die Spende von 20.000 Euro geht in diesem Jahr an das Kinderzentrum in Odporyszów, rund 70 Kilometer südlich des Planungsbüros ATP Asymetria in Krakau. Die Unterstützung der 24-Stunden-Einrichtung der Demos-Stiftung und des Vereins Siemacha war den beiden Geschäftsführern von ATP Asymetria, Marek Borkowski (rechts im Bild) und Witold Gilewicz (links im Bild), ein großes Anliegen: „Wir freuen uns, dass unsere Spende die Lebenssituation von Kindern in Not verbessert. Das langjährige Engagement von Demos und Siemacha für notleidende Kinder in Polen ist von unschätzbarer gesellschaftlicher Relevanz, und wir sind dankbar, dazu einen kleinen Beitrag leisten zu können.“



In der Einrichtung in Odporyszów – auf einem 10 Hektar großen Gelände mit Heim, Tagesstätte, Sport- und Reitzentrum – leben 40 Waisenkinder, darunter auch Flüchtlingskinder aus der Ukraine, weitere 100 Kinder nehmen die Tagesbetreuung in Anspruch. Nun wurde ein zusätzliches Heim für 14 Kleinkinder mit motorischen und geistigen Beeinträchtigungen errichtet. Zur Eröffnung begrüßte Andrzej Augustyński (mittig im Bild), Gründer und Präsident von Demos und Siemacha, auch die beiden Geschäftsführer von ATP Asymetria. „Mit der Spende von ATP konnten wir die Ausstattung des neuen Heims mitfinanzieren und Kindern, die bisher viel Missbrauch erfahren mussten, ein sicheres und behütetes Zuhause geben“, so Augustyński.

Foto: ATP Asymetria