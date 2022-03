FläktGroup mit neuem Vetriebsmitarbeiter

Als Ansprechpartner für Mitsubishi Electric Wärmepumpen verstärkt Benjamin Schlögl ab sofort das Vertriebsteam der FläktGroup im Bereich Niederösterreich, Wien, Burgenland und Steiermark.



Der gelernte Installateur hat bereits langjährige Erfahrung in der Umsetzung und Installation von Wärmepumpensystemen. Schlögl war in den vergangenen Jahren als Projektleiter und Vertriebsmitarbeiter in namhaften Installationsunternehmen tätig und gilt als Vertriebsspezialist im Bereich der Wärmepumpentechnik.