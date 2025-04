Großhändler Frauenthal beginnt 2025 mit einer Veränderung seiner Bad & Energie Standorte. Das Konzept: Weniger Schauräume, dafür mehr Profis für die Kundenberatung vor Ort. Während die Frauenthal Expo 2024 noch von 25 Schauräumen berichtete, listet die Website von Bad & Energie aktuell 18 Standorte.

Peter Schenk, Leitung Bad & Energie und ISZ erklärt: „Wir haben die Anzahl der Schauräume optimiert, damit mehr Experten direkt für Kunden da sein können. Neu sind unsere BEOs, die Bad Expert Offices – hochspezialisierte Teams, die Installateure und Konsumenten bei Angeboten, Produktinfos und Reklamationen unterstützen." Auch das Außendienstteam sei verstärkt worden.

Die Bad Expert Offices sollen zur zentralen Anlaufstelle für Installateur*innen werden. Sie verfassen Sanitärangebote, liefern Produktinfos und organisieren Termine mit Konsument*innen in den Schauräumen inklusive erster Bedarfsanalysen. Auch Reklamationen können so abgewickelt werden. Neu dazu kommt im Februar der Bad & Energie Breakfast Club: Jeden Mittwoch von 9:00 bis 12:00 in allen Bad & Energie Schauräumen Österreichs.