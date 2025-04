Die Etherma-Gruppe, Anbieter von elektrischen Heizlösungen, stellt ihre Führungsebene gänzlich neu auf. Ein Führungstrio aus Christian Raschka, Andreas Gotthardt und Jasmin Harrer wird die gruppenweite Verantwortung übernehmen. Mit dieser strategischen Neuausrichtung will das Unternehmen seine Wachstumsziele und Innovationsvorhaben weiter vorantreiben.

Christian Raschka übernimmt die Verantwortung für Sales und Marketing. Mit seiner Erfahrung – zuletzt Managing Director für Deutschland und Head of Sales für Österreich – und seinem Verständnis für Markttrends soll er die Vertriebs- und Marketingstrategien der Gruppe in den DACH, Benelux und Nordics Ländern weiterentwickeln und stärken.

Als Head of Products und Operations wird Andreas Gotthardt die Produktentwicklung sowie die Bereiche rund um die Wertschöpfungskette weiter vorantreiben. Mit Firmeneintritt 1998 und damit über 25 Jahren Expertise bei Etherma soll er Produktinnovation und Produktionsprozesse weiterentwickeln und die Qualitätsstandards und Effizienz des Unternehmens gewährleisten.

Jasmin Harrer übernimmt die Verantwortung für die Bereiche Personal, Finance und Sustainability. Mit ihrem Engagement für nachhaltige Unternehmensführung und ihrer Erfahrung im Finanz- und Personalwesen soll sie für die Stabilität und Nachhaltigkeit bei Etherma sorgen.

Im Zuge dessen werden Thomas Reiter und Bas Spekreijse neue strategische Rollen in der Etherma Gruppe übernehmen. Reiter bleibt weiterhin Geschäftsführer der Gruppe, während Bas Spekreijse sich verstärkt um die zukünftige Entwicklung des Unternehmens kümmern wird. „Wir übergeben sozusagen den Staffelstab und sind sehr stolz darauf, ein so kompetentes und engagiertes Führungsteam an unserer Spitze zu haben“, betont Reiter. Mit Christian Raschka, Andreas Gotthardt und Jasmin Harrer sei man bestens aufgestellt, um die Marktposition von Etherma weiter auszubauen.