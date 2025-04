Bei Artweger kommt es zur Jahresmitte 2025 zu einem Wechsel in der Geschäftsführung, wie der österreichische Anbieter von Premium-Duschkabinen bekannt gibt. Gerhard Aigner verlässt das Unternehmen nach acht Jahren. Mit Juli 2025 übernimmt Dagmar Stöllnberger-Geyer die Führungsposition, Aigner wird die Agenden bis Ende September übergeben.



Seit 2019 prägte Aigner die Entwicklung von Artweger maßgeblich mit. Unter seiner Führung vollzog das Unternehmen den strategischen Wechsel in den zweistufigen Vertrieb in Österreich, meisterte die Herausforderungen der Coronapandemie sowie der aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

„Es war eine spannende und bereichernde Aufgabe, Artweger in dieser bewegten Zeit zu führen. Gemeinsam mit unserem engagierten Team konnten wir viel erreichen. Mein besonderer Dank gilt den Eigentümern für das Vertrauen, meinem Führungsteam und unseren Mitarbeitenden für die hervorragende Leistung, sowie ganz besonders den Fachpartnern für die jahrelange treue Zusammenarbeit", zieht Aigner Bilanz. Nach mehr als 35 Jahren in Vertriebs- und Management-Positionen, will er sich als Privatier künftig seinem Familienleben, Reisen und der Fotografie widmen.

