"Man sieht sich immer zweimal im Leben", schrieb Robert Friedl erst Anfang Jänner in seiner Abschiedsbotschaft. Nach 24 Jahren bei Grohe verließ er den Armaturenhersteller - nicht ganz freiwillig, so das offene Branchengeheimnis. Jetzt heuert er bei BWT Austria an und erfüllt den Nachsatz zu der anfänglich zitierten Verabschiedung: "... und darauf freue ich mich."

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!

Friedl startete seine Grohe-Karriere im Jahr 2000 als Verkaufsleiter. 2008 übernahm er die Verantwortung für ganz Österreich, nachdem er kurz davor bereits zum "Managing Director" für die Schweiz ernannt worden war. 2019 erfolgte der nächste Karrieresprung: Er übernahm als Head of DIY die Verantwortung für Europa, den Mittleren Osten und Nordafrika.

Nun kehrt er sozusagen zu seinen Verkaufsleiter-Anfängen zurück und bleibt der Sanitärbranche treu: Bei BWT Austria übernimmt er die Position des Head of Sales PoE für Österreich. Er ist dort für die "Point of Entry"-Lösungen verantwortlich, also für die klasssichen Wasseraufbereitungssysteme für den Gebäudebereich (in Abgrenzung von Tischfiltern oder Industrielösungen).

>>> Das könnte Sie auch interessieren: Andreas Weißenbacher - "Wir haben alles unter Kontrolle außer Deutschland"