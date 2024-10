Die Evaluierung der drei Wettbewerbskategorien erfolgte vor Ort durch Fraunhofer Austria. Dabei wurde das Werk in Pottenbrunn in den Bereichen Effizienz, Digitalisierung und Nachhaltigkeit eingehend geprüft. Besonders überzeugend war die Umsetzung der Lean-Philosophie, die auf die Produktion im sogenannten Pull-System setzt: „Wir produzieren nur auf Basis von Kundenaufträgen und optimieren unsere Prozesse, um die Durchlaufzeiten zu minimieren. Diese Wertströme sind durchdacht automatisiert und nutzen die Digitalisierung, um maximale Effizienz zu erreichen“, so Schwarzl weiter.

Neben der Vor-Ort-Bewertung, die zu 60 Prozent in das Endergebnis einfloss, war auch die Präsentation beim Finale ein entscheidender Faktor.