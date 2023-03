In einem der Gebäude kommt das in "HEAVEN" entwickelte Wärmepumpensystem mit kombinierter Wärmequelle (Außenluft, Erdwärme) zum Einsatz. Drei weitere Gebäude sind an ein Nahwärmenetz angeschlossen, das von Erdgas-Blockheizkraftwerk-Aggregaten versorgt wird. Der erzeugte Strom wird unter anderem für den wirtschaftlichen Betrieb der dezentralen Wärmepumpen genutzt. Ein Energiemanagementsystem sorgt dafür, dass die miteinander vernetzten Wärmepumpen, BHKW und PV-Anlagen so gesteuert werden, dass der Betrieb der Wärmepumpen möglichst wirtschaftlich mit lokal erzeugtem Strom erfolgt.



Im ersten Betriebshalbjahr erreichte die Mehrquellenhydraulik von "HEAVEN" hohe Quellentemperaturen mit einem Mittelwert 8° C, was zu einer guten Jahresarbeitszahl von 3,2 im ersten ausgewerteten Betriebshalbjahr (Februar - Juli 2022) beitrug. Dass der Spitzenlast-Gaskessel einen Anteil von 31 Prozent an der Wärmebereitstellung hat, liegt vor allem an den hohen Temperaturanforderungen für hygienisches Trinkwarmwasser.



Insgesamt erreicht die Anlage eine Einsparung von 42 Prozent an CO 2 -Äquivalenten im Vergleich zum Projektbeginn. Im Vergleich mit dem ungedämmten Bauzustand von 1963 entspricht dies sogar einer CO 2 -Reduktion von 73 Prozent. Durch einen optimierten Betrieb mit geringerem Gaseinsatz, eine höhere Arbeitszahl der Wärmepumpe oder eine geringere CO 2 -Intensität des Strommixes könnten die Emissionen zukünftig weiter reduziert werden. Das modellhafte Energiekonzept ist auf andere Quartiere mit bestehenden Mehrfamilienhäusern übertragbar.

