„Gutes noch besser zu machen, ist unser Credo seit dem ersten Tag. Dabei stellen wir stets unsere Kundschaft in den Mittelpunkt“, betont Guido Salentinig, Geschäftsführer der Geberit Vertriebsgesellschaft Österreich. Ein Beispiel für diese gelebte Innovationskraft ist der Geberit Unterputzspülkasten, der 1964 auf den Markt kam. Heute sind Geberit Unterputz-Spülkästen und die blauen Geberit Duofix-Installationsrahmen in der Sanitärbranche etabliert.

Ein weiteres Beispiel ist Geberit Mepla: 1991 wurden die ersten Pressfittings für Verbundrohre lanciert – eine Weltneuheit. Die damals noch junge Technologie der Metall-Kunststoff-Verbundrohre für Trinkwasserleitungen hat sich inzwischen europaweit verbreitet.

1991 übernimmt mit Günter F. Kelm auch erstmals ein Manager von außerhalb der Familie den Vorsitz der Gruppengeschäftsleitung. Sechs Jahre später beschließen die Familienaktionär*innen, das Unternehmen an Finanzinvestoren zu verkaufen, da sich kein Mitglied der Familie Gebert für eine Nachfolge an der Unternehmensspitze findet. Im Juni 1999 erfolgt der Gang an die Schweizer Börse. Mehr als 2.000 Mitarbeitende beteiligen sich dabei am Unternehmen und kaufen Aktien. 2015 übernimmt Geberit dann die in Finnland ansässige Sanitec-Gruppe mit rund 6.200 Mitarbeitenden und steigt in den Markt für Keramik ein.

Dank Werten wie Bodenständigkeit und Qualitätsbewusstsein, mit denen sich Geberit bis heute identifiziert, ist aus dem Familienbetrieb von einst ein Marktführer für Sanitärprodukte geworden. Geberit feiert sein 150-jähriges Jubiläum 2024 gemeinsam mit Mitarbeitenden, Kunden und Partnern über das ganze Jahr verteilt.

