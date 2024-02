Mit dem neuen Dusch-WC Geberit AquaClean Alba will Geberit die Po-Reinigung in jedes Bad bringen. Denn im Vergleich zu einer klassischen WC-Keramik ist der Aufpreis für die integrierte Duschfunktion bei AquaClean Alba gering. Der Preispunkt wird durch die Konzentration auf die wichtigste Funktion eines Dusch-WCs möglich: Die Reinigung mit Wasser mit der WhirlSpray-Duschtechnologie. Das schlichte Design von Christoph Behling mit geschlossenem Keramikkörper reiht sich in die Geberit AquaClean Produktwelt ein und eignet sich im Bad für Privatkund*innen, Hotels und das Projektgeschäft. Das AquaClean Alba ist ab April lieferbar.



