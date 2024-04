Der inzwischen 8. Internationale Großwärmepumpen-Kongress steht am 10. und 11. Juni 2024 in Kärnten vor der Türe. Nach einem Networking-Dinner im Wörthersee-Kongresszelt der Kelag mit Vertreter*innen aus Wirtschaft, Forschung, Politik und Verwaltung folgen am Tag darauf Vorträge und Präsentationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung rund um das Thema Großwärmepumpen.







Ziel des Kongresses, den die DACH-Wärmepumpen-Verbände veranstalten, ist es, Potenziale, Geschäftsmodelle und Anwendungsgebiete von großen Wärmepumpenanlagen aufzuzeigen. In diesem Rahmen werden Praxisprojekte aus Industrie, Dienstleistung und Gewerbe, Nah- und Fernwärme sowie Wohn- und Siedlungsbau präsentiert. Neben den technischen Lösungen werden dabei Erfolgsfaktoren, sowie finanzielle, politische und regulatorische Rahmenbedingungen betrachtet.



